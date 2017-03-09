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После тебя

После тебя

Режиссер:
Анна Матисон
  
Актеры:
Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, Алена Бабенко, Карина Андоленко, Владимир Меньшов, Мария Смольникова, Тамара Акулова, Степан Куликов, Галина Бокашевская, Сергей Вершинин
 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными». Так думает Алексей Темников, поставленный жизнью в те самые отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: «Что я оставлю после себя?» Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Темников — гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Помочь или просто поддержать Темникова никто не может, и не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в тотальное одиночество.

 

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15:00
18 марта, суббота
Самый лучший кинотеатр
15:00
19 марта, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
15:00
20 марта, понедельник
Самый лучший кинотеатр
15:00
21 марта, вторник
Самый лучший кинотеатр
15:00
22 марта, среда
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