Почему он?
Режиссер: Джон Гамбург
Актеры: Зои Дойч, Брайан Крэнстон, Джеймс Франко, Адам Дивайн, Меган Маллалли, Кейси Уилсон, Кигэн-Майкл Ки, Зак Перлман, Эндрю Рэннеллс, Гриффин Глюк
Глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери.
Сегодня
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 января, суббота
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 января, воскресенье
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
16 января, понедельник
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 января, вторник
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 января, среда
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
14 января, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:20
15 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:20
16 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
17 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
18 января, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
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