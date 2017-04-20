Перестрелка
Режиссер:
Бен Уитли
Актеры:
Арми Хаммер, Энцо Чиленти, Сэм Райли, Киллиан Мерфи, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.
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29 апреля, суббота
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30 апреля, воскресенье
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2 мая, вторник
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3 мая, среда
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Завтра
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|
21:05
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
22:20
29 апреля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
22:20
30 апреля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
22:20
1 мая, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:10
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
22:20
2 мая, вторник
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|
21:05
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|
18:20
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3 мая, среда
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18:20
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