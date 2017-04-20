Перестрелка

Режиссер: Бен Уитли

Актеры: Арми Хаммер, Энцо Чиленти, Сэм Райли, Киллиан Мерфи, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор

Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.