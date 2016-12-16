Пассажиры
Режиссер: Мортен Тильдум
Актеры: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Аврора Перрино, Фред Меламед, Винс Фостер
Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба всех обитателей корабля.
Сегодня
|19:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|14:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 декабря, воскресенье
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
26 декабря, понедельник
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
27 декабря, вторник
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
28 декабря, среда
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 19:50
3D 22:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:40
3D 20:50
3D 23:10
25 декабря, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
3D 18:00
3D 20:20
26 декабря, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 16:10
3D 20:20
27 декабря, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 16:10
3D 20:20
28 декабря, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 16:10
3D 20:20
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