Отважный рыцарь
Режиссер: Энтони Пауэр
Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…
Сегодня
|13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
23 января, понедельник
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
24 января, вторник
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 января, среда
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:50
23 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:30
24 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:30
25 января, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:30
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