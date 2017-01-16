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Отважный рыцарь

Отважный рыцарь

Режиссер: Энтони Пауэр
  
Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс
 
 
 
 
 
 
Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

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