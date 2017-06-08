Очень плохие девчонки
Режиссер:
Люсия Аньелло
Актеры:
Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Колтон Хэйнс, Джиллиан Белл, Энрике Мурсиано, Илана Глейзер, Тай Бурелл, Дин Уинтерс
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.
Сегодня
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 июня, суббота
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
18 июня, воскресенье
|21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
19 июня, понедельник
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
20 июня, вторник
|20:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
21 июня, среда
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
17 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
18 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:00
19 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:30
20 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
23:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:35
21 июня, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:30
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