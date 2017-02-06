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Обитель зла: Последняя глава

Обитель зла: Последняя глава

Режиссер:
Пол У. С. Андерсон
  
Актеры:
Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс, Уильям Леви, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги
 
 
 
 
 
 
 

Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация «Амбрелла» готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.

В гонке со временем Элис вооружится до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами, а человечество тем временем будет находиться на грани гибели.

Сегодня
17:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12 февраля, воскресенье
19:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13 февраля, понедельник
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14 февраля, вторник
17:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15 февраля, среда
22:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 17:00
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 19:00
12 февраля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 19:30
13 февраля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 22:10
14 февраля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 17:00
15 февраля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 22:10
Расписание на все дни
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