Обещание
Режиссер:
Терри Джордж
Актеры:
Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Жан Рено, Анджела Сарафян, Джеймс Кромуэлл, Шарлотта Ле Бон, Раде Шербеджия, Майкл Сталь-Дэвид, Тамер Хассан
1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.
Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать — обещание выжить и поведать миру правдивую историю.
Сегодня
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
29 апреля, суббота
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
30 апреля, воскресенье
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
1 мая, понедельник
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
2 мая, вторник
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
3 мая, среда
|17:10
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
29 апреля, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
30 апреля, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
1 мая, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
2 мая, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
3 мая, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
17:10
Комментарии