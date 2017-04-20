Режиссер: Терри Джордж

Актеры: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Жан Рено, Анджела Сарафян, Джеймс Кромуэлл, Шарлотта Ле Бон, Раде Шербеджия, Майкл Сталь-Дэвид, Тамер Хассан

1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.



Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать — обещание выжить и поведать миру правдивую историю.