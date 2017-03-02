«Драгоценное 8 марта» в кинотеатре «Комсомолец»

ККЗ «Комсомолец» представляет только 1 день и только 1 сеанс специальный показ комедии «Ночь в Париже». Показ состоится в Международный женский день 8 марта 2017 г. Начало просмотра в 16:00. Все зрители этого фильма станут участниками акции «Драгоценное 8 марта»!

Условия участия в акции:

- зрители, купившие билеты на сайте или через приложение sakhkino.ru, примут участие в розыгрыше ювелирных украшений с драгоценными камнями от ювелирного магазина «Золотые купола»;

- зрители, купившие билеты на сеанс через кассу ККЗ «Комсомолец», примут участие в розыгрыше сертификата на услугу или продукцию от салона красоты «SEBASTIAN STIDIO»;

- зрители, купившие билеты на VIP зону, примут участие в розыгрыше сертификата на ужин на 2-х от кафе «Шоколадница».

Также будут разыграны дополнительные призы от наших партнеров.

В фойе зрителей с фирменным комплиментом встретит кафе «Шоколадница» и персональная фотосессия от портала citysakh.ru и цветочной мастерской «Дарю тебе».

В 15:30 начало регистрация участников акции.

В 16:00 состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия и показ фильма «Ночь в Париже».

Справки по телефону: 8 (4242) 72 27 77 и на сайте http://sakhkino.ru/

Партнеры мероприятия: портал www.citysakh.ru, ИА www.sakh.com, портал ww.65.media ювелирный магазин «Золотые купола», салон красоты «SEBASTIAN STIDIO», квест рум «ИГРЫ РАЗУМА», водно-оздоровительный комплекс «Байкал», кафе «Шоколадница», цветочная мастерская «Дарю тебе».

Билеты в кассе ККЗ «Комсомолец» и на сайте sakhkino.ru