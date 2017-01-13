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Невеста

Невеста

Режиссер: Святослав Подгаевский
  
Актеры: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.

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