Невеста
Режиссер: Святослав Подгаевский
Актеры: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Анастасия Акатова, Виктор Соловьев, Мария Арнаут, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Татьяна Филатова
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мертвых людей.
Сегодня
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 января, воскресенье
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 января, понедельник
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 января, вторник
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 января, среда
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:00
22:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:00
22:10
22 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:00
22:10
23 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:00
22:10
24 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:00
22:10
25 января, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:00
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