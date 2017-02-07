«неОбычный день Святого Валентина» в кинотеатре «Комсомолец» 14.02.2017 г.

ККЗ «Комсомолец» представляет только 1 день и только 1 сеанс специальный предпоказ комедии «Гуляй, Вася!». Показ состоится в День всех влюбленных 14 февраля 2017 г. Начало просмотра в 19:00. Все зрители этого фильма станут участниками акции «неОбычный день Святого Валентина в кинотеатре»!

Условия участия в акции:

- пары, купившие билеты на VIP зону, примут участие в розыгрыше сертификата от ювелирного магазина «Золотые купола»

- пары, купившие билеты на сайте sakhkino.ru, примут участие в розыгрыше сертификата на ужин на 2-х от ресторана «Valentaine’s» (гостиница «Пасифик Плаза»)

- пары, купившие билеты на сеанс через кассу ККЗ «Комсомолец», примут участие в розыгрыше сертификата на посещение 2-х персон водно-оздоровительного комплекса «Байкал»

Так же перед показом всем парам, купившим билеты на сеанс «Гуляй Вася!» ждет подарок-комплимент от цветочной мастерской «Дарю тебе», персональная фотосессия и подарки от партнеров акции.

В 18:30 начало регистрация участников акции.

В 19:00 состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия.

Справки по телефону: 8 (4242) 72 27 77 и на сайте http://sakhkino.ru/

Партнеры мероприятия: ИА sakh.com, портал citysakh.ru, ювелирный магазин «Золотые купола», водно-оздоровительный комплекс «Байкал», гостиница «Пасифик Плаза», цветочная мастерская «Дарю тебе».

Билеты в кассе ККЗ «Комсомолец» и на сайте sakhkino.ru