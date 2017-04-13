Наваждение
Режиссер:
Дениз Ди Нови
Актеры:
Кэтрин Хайгл, Розарио Доусон, Уитни Каммингс, Шерил Лэдд, Джофф Стульц, Роберт Уиздом, Джэйсон Блэр, Саймон Кассианидес, Митч Силпа, Изабелла Кай Райс
Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.
Сегодня
|16:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|16:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 апреля, суббота
|22:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 апреля, воскресенье
|18:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 апреля, понедельник
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 апреля, вторник
|16:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
26 апреля, среда
|16:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:10
21:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:25
20:40
22 апреля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:20
23 апреля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:25
22:40
24 апреля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
25 апреля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:25
20:40
26 апреля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:25
20:40
Комментарии