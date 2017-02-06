На пятьдесят оттенков темнее
Режиссер:
Джеймс Фоули
Актеры:
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини
Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.
Сегодня
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|16:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
12 февраля, воскресенье
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
13 февраля, понедельник
|09:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 февраля, вторник
|09:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 февраля, среда
|09:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:40
20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
22:55
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:05
12 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:55
17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
22:55
13 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:40
19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:40
20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
22:55
14 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:40
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:10
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
22:55
15 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:40
19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:05
19:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
22:55
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