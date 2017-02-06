афиша
афиша
Регистрация
На пятьдесят оттенков темнее

На пятьдесят оттенков темнее

Режиссер:
Джеймс Фоули
  
Актеры:
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

Сегодня
13:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 Комсомолец, киноконцертный зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
22:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
16:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 Комсомолец, киноконцертный зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
23:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
12 февраля, воскресенье
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 Комсомолец, киноконцертный зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
22:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
13 февраля, понедельник
09:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 Комсомолец, киноконцертный зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
22:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14 февраля, вторник
09:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
15 февраля, среда
09:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:05 Комсомолец, киноконцертный зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:45 Комсомолец, киноконцертный зал
22:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
0
Популярное на ASTV
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
«неОбычный день Святого Валентина» в кинотеатре
«неОбычный день Святого Валентина» в кинотеатре
Притяжение
Притяжение
Отпетые напарники
Отпетые напарники
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru