На пятьдесят оттенков темнее

Режиссер: Джеймс Фоули

Актеры: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.