12 июня в ККЗ “Октябрь” состоится премьера документального альманаха “На краю”, снятого на Сахалине.

Акция “Кинопоезд. Сахалин” состоялась в прошлом году в рамках года российского кино и фестиваля “Край света”. Десять молодых кинематографистов, прибывших со всей страны, и пятеро сахалинских кинематографистов разбились на пять съемочных групп и разъехались по острову, чтобы понять, чем живут сегодня наши земляки. Художественными руководителями проекта стали Сергей Мирошниченко и Ангелина Голикова.

В итоге получилось пять новелл, снятых в разной стилистике, но единых в главном высказывании. Люди края света не чураются тяжелого энергичного труда, природа вокруг них прекрасна, но коварна, однако герои новелл не ропщут. В своих рассуждениях о жизни они ищут гений места, но, на самом деле, они и есть Genius loci Сахалина.

Рабочая версия фильма, показанная в рамках шестого фестиваля “Край света”, собрала хорошие отзывы сахалинцев и гостей фестиваля. После этого картина была показана на международном кинофестивале морских и приключенческих фильмов “Море зовет!” (г. Санкт-Петербург) (где была отмечена наградой в номинации “Родные берега”), поучаствовала в конкурсной программе международного некоммерческого “Баренц Экологического Фильм Фестиваля” (г. Петрозаводск). Впереди участие в 13 международном фестиваль телевизионных программ и морской документалистики "Человек и море" (г. Владивосток).

Сразу после этого фильм смогут увидеть на Сахалине. Фильм можно будет увидеть в ККЗ “Октябрь” и “Комсомолец” областной столицы, а также в кинотеатрах Поронайска, Холмска и Южно-Курильска.