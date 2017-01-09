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Музейный кинозал

Музейный кинозал

Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 14.01.2017:

11:00 «В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Натюрморт.

12:00 «Гравюра». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям».

14:00 «Искусство начала XVIII века». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».

15:00 Воробьёв М. "Набережная Невы у Академии художеств". Из цикла «История одного шедевра».

ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ

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