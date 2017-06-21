МУЛЬТ в кино. Выпуск № 55
Лето началось, а значит, что настало время для настоящих приключений! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №55. Большие каникулы» — с 24 июня. А в нём — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лео и Тиг» и премьера: новый мультсериал «Четверо в кубе».
Мульфильмы в выпуске:
Лео и Тиг. Серия: Самое ценное
В лесу состоятся ежегодные соревнования бегунов. Лео упорно тренируется, а Тиг ленится. Но во время соревнований, Тиг срывается с холма и оказывается прямо на финише...
Волшебный фонарь. Серия: Персиваль и его мама
Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, может ли рыцарь кастрюль превратиться в легендарного героя.
Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: «Дети! Не сидите под работающим кондиционером!»
Саша и Маша приехали на юг. Саша включил кондиционер и сел под ним. Скоро Саша посинел от холода, у него заболело горло и начался насморк…
Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Признание
Мопс, верный помощник пса Пирата, жил себе и не тужил. Но тут на глаза ему попалась книга «Закон и порядок», и понял Мопс, что пропал. Что всю жизнь поступал он неправильно, и теперь остаётся только одно – сдаться с повинной.
Фиксики. Серия: Рюкзак
ДимДимыч мечтает о рюкзаке-помогаторе, как у фиксиков, но оказывается, что главный секрет такого ранца очень прост…
Четверо в кубе. Серия: Есть контакт
Четыре весёлых Кубика прилетели с Кубической планеты на планету Земля. При приземлении их корабль потерпел аварию. На месте крушения они встретили девочку Леру. Удастся ли ей помочь инопланетянам?
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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11:45