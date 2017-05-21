МУЛЬТ в кино. Выпуск № 54
Лето приближается! Самое время смотреть «МУЛЬТ в кино». В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома» и «Бумажки». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!» — с 27 мая.
Мульфильмы в выпуске:
Ми-Ми-Мишки. Серия: Кругом вода
Ми-Ми-Мишки играют в бадминтон против енотов, но внезапный дождь не даёт закончить игру. Тогда Кеша изобретает дождеуничтожитель. Но удачными ли окажутся опыты с природой?
Бумажки. Серия: Тысяча и одна икринка
Друзьям из Бумажной страны предстоит помочь своему другу Карпу Поликарпу сосчитать детишек.
Лунтик и его друзья. Серия: Динозавры
Приятно, если ты похож на динозавра... А раз так, то Вупсеню и Пупсеню можно всё: много есть, ходить по клумбам и гордиться предками. А если кому-то не нравится, пусть потерпит. Только вот встретиться с вымершими динозаврами Гусеницы совсем не торопятся.
Волшебный фонарь. Серия: Молот Тора
Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, почему могучий скандинавский бог Тор никогда не расстаётся со своим молотом.
Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не пользуйтесь наушниками во время велосипедной прогулки!
Саша решил покататься на велосипеде. Он надел наушники, включил громкую музыку, а потом выехал на перекрёсток велодорожек. Но там появился ещё один велосипедист…
Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Любопытство
Дина, Рекс и Бублик грустят, ведь на улице проливной дождик, а, значит, погулять не получится! Но озорные щенки не расстраиваются. Оставшись дома в непогоду, можно вспомнить весёлые моменты из жизни, поделиться страшными историями или узнать друг о друге что-нибудь новенькое!
Тима и Тома. Серия: В космос
В посёлке Пряники происходят необъяснимые исчезновения предметов и друзей. Тома берётся раскрыть загадку и... открывает тайну космических капитанов.
Ми-Ми-Мишки. Серия: Пропавший торт
Лисичка приглашает всех на костюмированную вечеринку с тортом. Саня и Соня очень хотят торт, но совершенно не хотят делать костюмы. В самый разгар праздника друзья с удивлением обнаруживают пропажу лакомства.
|14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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14:00