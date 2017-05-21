афиша
афиша
Регистрация
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 54

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 54

Лето приближается! Самое время смотреть «МУЛЬТ в кино». В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома» и «Бумажки». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!» — с 27 мая.

Мульфильмы в выпуске:

Ми-Ми-Мишки. Серия: Кругом вода

Ми-Ми-Мишки играют в бадминтон против енотов, но внезапный дождь не даёт закончить игру. Тогда Кеша изобретает дождеуничтожитель. Но удачными ли окажутся опыты с природой?

Бумажки. Серия: Тысяча и одна икринка

Друзьям из Бумажной страны предстоит помочь своему другу Карпу Поликарпу сосчитать детишек.

Лунтик и его друзья. Серия: Динозавры

Приятно, если ты похож на динозавра... А раз так, то Вупсеню и Пупсеню можно всё: много есть, ходить по клумбам и гордиться предками. А если кому-то не нравится, пусть потерпит. Только вот встретиться с вымершими динозаврами Гусеницы совсем не торопятся.

Волшебный фонарь. Серия: Молот Тора

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, почему могучий скандинавский бог Тор никогда не расстаётся со своим молотом.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не пользуйтесь наушниками во время велосипедной прогулки!

Саша решил покататься на велосипеде. Он надел наушники, включил громкую музыку, а потом выехал на перекрёсток велодорожек. Но там появился ещё один велосипедист…

Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Любопытство

Дина, Рекс и Бублик грустят, ведь на улице проливной дождик, а, значит, погулять не получится! Но озорные щенки не расстраиваются. Оставшись дома в непогоду, можно вспомнить весёлые моменты из жизни, поделиться страшными историями или узнать друг о друге что-нибудь новенькое!

Тима и Тома. Серия: В космос

В посёлке Пряники происходят необъяснимые исчезновения предметов и друзей. Тома берётся раскрыть загадку и... открывает тайну космических капитанов.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Пропавший торт

Лисичка приглашает всех на костюмированную вечеринку с тортом. Саня и Соня очень хотят торт, но совершенно не хотят делать костюмы. В самый разгар праздника друзья с удивлением обнаруживают пропажу лакомства.

+1
Популярное на ASTV
Трио в перьях
Трио в перьях
Чужой: Завет
Чужой: Завет
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
Меч короля Артура
Меч короля Артура
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru