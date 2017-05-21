Лето приближается! Самое время смотреть «МУЛЬТ в кино». В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома» и «Бумажки». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №54. Ура, лето!» — с 27 мая.

Мульфильмы в выпуске:

Ми-Ми-Мишки. Серия: Кругом вода

Ми-Ми-Мишки играют в бадминтон против енотов, но внезапный дождь не даёт закончить игру. Тогда Кеша изобретает дождеуничтожитель. Но удачными ли окажутся опыты с природой?

Бумажки. Серия: Тысяча и одна икринка

Друзьям из Бумажной страны предстоит помочь своему другу Карпу Поликарпу сосчитать детишек.

Лунтик и его друзья. Серия: Динозавры

Приятно, если ты похож на динозавра... А раз так, то Вупсеню и Пупсеню можно всё: много есть, ходить по клумбам и гордиться предками. А если кому-то не нравится, пусть потерпит. Только вот встретиться с вымершими динозаврами Гусеницы совсем не торопятся.

Волшебный фонарь. Серия: Молот Тора

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, почему могучий скандинавский бог Тор никогда не расстаётся со своим молотом.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не пользуйтесь наушниками во время велосипедной прогулки!

Саша решил покататься на велосипеде. Он надел наушники, включил громкую музыку, а потом выехал на перекрёсток велодорожек. Но там появился ещё один велосипедист…

Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Любопытство

Дина, Рекс и Бублик грустят, ведь на улице проливной дождик, а, значит, погулять не получится! Но озорные щенки не расстраиваются. Оставшись дома в непогоду, можно вспомнить весёлые моменты из жизни, поделиться страшными историями или узнать друг о друге что-нибудь новенькое!

Тима и Тома. Серия: В космос

В посёлке Пряники происходят необъяснимые исчезновения предметов и друзей. Тома берётся раскрыть загадку и... открывает тайну космических капитанов.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Пропавший торт

Лисичка приглашает всех на костюмированную вечеринку с тортом. Саня и Соня очень хотят торт, но совершенно не хотят делать костюмы. В самый разгар праздника друзья с удивлением обнаруживают пропажу лакомства.