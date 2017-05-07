Барбоскины найдут ценный артефакт, а Лео и Тиг спасут тайгу от пожара. В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Ангел Бэби», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Барбоскины», «Тима и Тома». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №53. Давайте играть!» — с 13 мая.

Ангел Бэби. Серия: Терпение

Накануне дня рождения Тима выясняется, что у мальчика до сих пор не хватает терпения: он во что бы то ни стало хочет побыстрее узнать, где спрятан его подарок и что именно лежит в коробке. Ангелы Бэби отправляют Тима и Лизу в волшебный мир — и дети попадают в «Лабиринт нетерпения».

Волшебный фонарь. Серия: Садко из Великого Новгорода

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя отправятся путешествовать за три моря вместе со знаменитым гусляром Садко.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Ветрянка

Саша заболел ветрянкой. Доктор смазал его зеленкой и велел сидеть дома, но Саша позвал в гости соседского Сережу.

Барбоскины. Серия: Ценный артефакт

Секундомер для тренировок забыт в городе. Дедушкины часы – отличная замена, но брать их без разрешения нельзя. Но если очень нужно, то можно. Неожиданно часы ломаются, и чтобы скрыть следы преступления Дружок их просто закапывает. И тут, как назло, Гена и Малыш со своим металлоискателем. Дружок из кожи вон лезет, чтобы отвлечь их от этого занятия, но всё напрасно.

Тима и Тома. Серия: Горячо-холодно

Почему осенью деревья раздеваются? И почему зимой они не мерзнут в снежной шубке? Тима и Тома ищут ответы на эти вопросы и... постоянно попадают к Мышке в госпиталь.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Талант Вали

Крот Валя очень расстроен, что у него ничего не получается кроме как ломать и рушить. В надежде найти свой истинный талант он пробует себя в самых разных сферах и решает, что его призвание – петь.

Лео и Тиг. Серия: Красный Олень

В тайге случается пожар. Лео, Тиг и их друзья, преодолев свой страх перед огнём, спасают Бельчонка Мартика.