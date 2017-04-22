МУЛЬТ в кино. Выпуск №52

На майские праздники Лунтик и его друзья отправятся в аквапарк, Фиксики изобретут фикси-деньги, а озорная семейка Белки и Стрелки примет участие в Больших гонках. Вы с нами? В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Фиксики».

Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Большие гонки

Весь город замер в ожидании — меньше суток осталось до старта Больших гонок! Дина, Рекс и Бублик, как и их соперники, вовсю готовятся, ведь на кону не только мировая известность, но и вкусные подарки!

Ми-Ми-Мишки. Серия: В игре

Друзья организуют состязание, как в древние времена, победителю достанется большой торт. Тучка серьёзно подошёл к тренировкам, а вот Кеша считает, что настоящего спортсмена могут сделать из него компьютерные игры.

Волшебный фонарь. Серия: Сказка про Золотое руно

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают, какие сказки рассказывали друг другу маленькие древние греки.

Лунтик и его друзья. Серия: Аквапарк

Что это на берегу пруда — последствия торнадо? Урагана? А, может быть, битвы? Почему никто не катается на водных горках, хотя все этого хотят? Это Вупсень и Пупсень сами не веселятся и другим не дают.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! От холодных напитков можно простудиться даже летом!

Саша достал из холодильника кувшин с ледяным компотом и выпил его. И тут вдруг у него сильно разболелось горло, и поднялась температура…

Тима и Тома. Серия: Невезучий день

Лучшие друзья не бросают друг друга никогда, даже если у одного из них невезучий день и он решил просидеть его дома. Но если друзья вместе, то долго грустить не придётся — ведь даже сидение дома можно превратить в увлекательную игру!

Ангел Бэби. Серия: Оставленный

За ужином Лиза напоминает семье о том, что ждёт всех на спектакле. Но Тим отказывается: ему не интересны «детские дурацкие выступления». Проснувшись, мальчик обнаруживает, что он дома один...

Фиксики. Серия: Деньги

Фиксики начинают спорить, кто кому помог больше, и чтобы решить этот вопрос, решают начать использовать фикси-деньги…