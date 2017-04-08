МУЛЬТ в кино. Выпуск №51

Барбоскины подготовили удивительные фокусы, а Ми-Ми-Мишки научились воплощать фантазии в реальность! В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» — самые новые эпизоды мультсериалов «Лео и Тиг», «Барбоскины», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Тима и Тома», «Белка и Стрелка. Озорная семейка» и «Ми-Ми-Мишки».

Лео и Тиг. Серия: Серебряная река

У Лео есть мечта — увидеть загадочную «серебряную реку». В День рождения леопардика друзья стараются исполнить его заветное желание. Но неожиданно Лео получает гораздо более ценный подарок — верную дружбу.

Волшебный фонарь. Серия: Гайавата и дятел Мемо

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя отправятся на поиски Гадюкиной Мази в компании предводителя племени ирокезов.

Белка и Стрелка. Озорная семейка. Серия: Собачка Павлова

Дина, Рекс и Бублик решили поиграть и подкрепиться на свежем воздухе. Одна беда — у злого пса Пирата, кажется, есть свои планы на их угощения! Казалось бы, ситуация для озорной троицы безусловно проигрышная, но научные знания, дружба и немного смекалки обязательно помогут им выйти победителями из этой ситуации.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: «Дети! Закаляйтесь только под наблюдением взрослых!»

Саша увидел по телевизору, как дяди и тети зимой ныряют в прорубь, и тоже решил стать «моржом». Он набрал в ванну холодной воды и просидел в ней полчаса. Скоро у Саши заболело горло, и начался насморк…

Барбоскины. Серия: Фокусники

Наука наукой, но фокусником тоже хочется быть, как брат Дружок. А раз Дружок насмехается, то Гена фокусы брата разоблачит, потому что — нечего воображать! И покажет такой грандиозный номер, что все ахнут. Теперь уже перед Дружком стоит нелегкая задача разгадать секреты брата и переплюнуть его подвиги.

Тима и Тома. Серия: Очки

Что делать, если другу-бегемотику прописали очки, а он не хочет их носить? Конечно, поносить их за него! Ведь девочкам-слоникам они так идут! Только не видно ничего... Слабовидящий бегемотик и плохо видящий слонёнок оказались настоящим бедствием для поселка Пряники!

Ми-Ми-Мишки. Серия: Фантазёры

Кеша изобретает новый аппарат «Фантайзер-1», который все мечты делает реальностью. Лисичка и Кеша никак не могут укротить свою фантазию, и им срочно нужна помощь кого-то с научным подходом.