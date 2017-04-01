МУЛЬТ в кино. Выпуск №50
Ми-Ми-Мишки. Серия: Кеша, выручай
У Тучки и Лисички во время игры в футбол мяч улетел в крапиву, и они просят Кешу о помощи. Но Кеша в своём желании помочь как всегда «чересчур» сильно старается, поэтому всё выходит не так, как он хотел.
Бумажки. Серия: SOS!
Друзьям из Бумажной страны предстоит отправиться на зимнюю рыбалку и пережить настоящее приключение на необитаемом острове.
Волшебный фонарь. Серия: Троянский конь
Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают чем закончилась знаменитая осада Трои и познакомятся поближе с её главными героями.
Тима и Тома. Серия: Метод тыка
Тима любит всё делать по инструкции. А Тома считает, что всё можно починить методом тыка: тык — и готово! Метод тыка отлично работает! Только не так, как надо.
Лунтик и его друзья. Серия: День космонавтики
Всю неделю Лунтику снится один и тот же сон — он снова и снова падает с Луны. Значит, пора Лунтика отправить на Луну: увидеть звёзды и кометы. Погуляет там и упадёт обратно. А пока Лунтик гуляет, все друзья будут сильно-сильно скучать по нему скучать...
Сказочный Патруль. Серия: Всё под контролем
В Мышкин с проверкой прибывает Василиса Премудрая, куратор из Волшебного колледжа. А «Сказочный патруль» как раз пытается усмирить сапоги-скороходы. Василиса назначает «Сказочный патруль» официальными помощницами Кота – Хранителя города. Девочки счастливы, Кот негодует. Василиса уезжает, и тут же в город прибывает… настоящая Василиса.
Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не бегайте по мокрому полу — это опасно!
Саша и Маша увидели в торговом центре продавца, торгующего карамельными петушками, и наперегонки побежали к нему. Саша решил обогнать сестру, но поскользнулся и...
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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13:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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13:30