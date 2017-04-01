МУЛЬТ в кино. Выпуск №50

Ми-Ми-Мишки. Серия: Кеша, выручай

У Тучки и Лисички во время игры в футбол мяч улетел в крапиву, и они просят Кешу о помощи. Но Кеша в своём желании помочь как всегда «чересчур» сильно старается, поэтому всё выходит не так, как он хотел.

Бумажки. Серия: SOS!

Друзьям из Бумажной страны предстоит отправиться на зимнюю рыбалку и пережить настоящее приключение на необитаемом острове.

Волшебный фонарь. Серия: Троянский конь

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя узнают чем закончилась знаменитая осада Трои и познакомятся поближе с её главными героями.

Тима и Тома. Серия: Метод тыка

Тима любит всё делать по инструкции. А Тома считает, что всё можно починить методом тыка: тык — и готово! Метод тыка отлично работает! Только не так, как надо.

Лунтик и его друзья. Серия: День космонавтики

Всю неделю Лунтику снится один и тот же сон — он снова и снова падает с Луны. Значит, пора Лунтика отправить на Луну: увидеть звёзды и кометы. Погуляет там и упадёт обратно. А пока Лунтик гуляет, все друзья будут сильно-сильно скучать по нему скучать...

Сказочный Патруль. Серия: Всё под контролем

В Мышкин с проверкой прибывает Василиса Премудрая, куратор из Волшебного колледжа. А «Сказочный патруль» как раз пытается усмирить сапоги-скороходы. Василиса назначает «Сказочный патруль» официальными помощницами Кота – Хранителя города. Девочки счастливы, Кот негодует. Василиса уезжает, и тут же в город прибывает… настоящая Василиса.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не бегайте по мокрому полу — это опасно!

Саша и Маша увидели в торговом центре продавца, торгующего карамельными петушками, и наперегонки побежали к нему. Саша решил обогнать сестру, но поскользнулся и...