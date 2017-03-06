У нас на сайте п роходит конкурс, где каждые две недели победители получают билеты на "Мульт в кино"!

Любовные истории у Барбоскиных, премьера спектакля у Ми-Ми-Мишек и танцевальные выступления у Тимы и Томы — в общем, шоу и правда начинается! В 48-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №48. Шоу начинается!».

Ми-Ми-Мишки. Серия: Модный приговор

Лисичка стала большой модницей. Ми-Ми-Мишки посмеиваются над её новым увлечением, но всё-таки и они не устояли — когда перед глазами такая красота, тоже хочется выглядеть стильно.

Волшебный фонарь. Серия: Подвиги Геракла

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя познакомятся с самым великим героем Древней Греции и попробуют тоже совершить подвиги.

Барбоскины. Серия: Генкина любовь

В том, что Гена влюбился, сомнений быть не может: вздыхает, страдает и бегает куда-то с цветами и шоколадом. Лиза и Роза решают спасти своего брата от неразделённой любви.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: В темноте

Маша читала книжку про принцессу и принца. Книжка оказалась настолько интересной, что Маша провела вместе с ней всю ночь под одеялом при свете фонарика. А утром глаза её стали слезиться и болеть…

Бумажки. Серия: Бумажная бодрость

Друзьям предстоит разгадать секрет бодрости зверей и птиц из далекой Бумажной Индии.

Тима и Тома. Серия: Раиса

В этой серии Тима и Тома взяли на воспитание вредную колючку. Но образование и классические танцы не сделали её культурным растением. Зато любовь и забота сотворили настоящее чудо.

Ангел Бэби. Серия: Тескатлипока

Лиза удивлена — среди игрушек Тима нашёлся новый солдатик. Тим уверяет всех, что нашёл его. Ангелы Бэби решают проверить, правда ли это, и отправляются со всей семьёй в индейскую деревню племени майя.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Войти в роль

Кеша, Тучка и Лисичка устроили спектакль. Кеше досталась роль короля, который побеждает картонного Дракона. Но персонаж получился настолько интересным, что Кеша даже после окончания спектакля не захотел расстаться со своей ролью.