МУЛЬТ в кино. Выпуск №46

У нас на сайте п роходит конкурс, где каждые две недели победители получают билеты на "Мульт в кино"!

Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». «МУЛЬТ в кино.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Хочу быть взрослой

Туча и Кеша не разрешают Лисичке кататься на рампе, говорят, что она ещё слишком маленькая. Лисичка очень расстраивается, и решает их проучить, доказав, что она уже выросла, и ей все можно. Но оказывается, что маленькой быть не так уж и плохо, ведь взрослые не едят конфет, не боятся темноты и не строят трамплины через реку.

Волшебный фонарь. Серия: Корова Нут

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя совершат путешествие в Древний Египет и узнают, почему в году ровно 365 дней.

Бумажки. Серия: Красный, жёлтый, зеленый

Глухим тетерям сложно самостоятельно передвигаться по дорожкам Бумажного леса. Хорошо, что Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк всегда готовы помочь.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: «Дети! Не берите битое стекло голыми руками!»

Саша и Маша играли в пиратов и разбили мамину вазу, после чего решили поскорее убрать осколки. Они схватили голыми руками битое стекло, но тут же порезали себе руки… Но! Аркадий Паровозов — герой, космонавт, и спасатель — вовремя пришёл на помощь и исправил ситуацию.

Тима и Тома. Серия: Лучший нос

Однажды в посёлок «Пряники» пришла загадочная посылка для самого лучшего на свете... носа. А чей нос лучше всех? Тима был уверен, что точно не его, ведь у бегемотов — самые скучные и бесполезные носы в мире! И, правда, в соревновании носов победил самый удивительный и полезный. Отгадайте, чей он был?

Барбоскины. Серия: Великий агроном

«И плодовые культуры, и древесные растения развиваются, если обеспечить правильный уход за ними», — учит Гена Малыша. А если девочки закапывают в землю конфетки, значит, они хотят вырастить конфетное дерево, не иначе.

Ангел Бэби. Серия: Всё или ничего

Когда Тим вернулся в свою комнату после завтрака, то увидел, что Лиза взяла его игрушки, из-за чего он очень рассердился. Ангелы Бэби вместе с семьёй Тима отправляются в волшебную страну, чтобы научить мальчика быть щедрым.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Кеша-2

Кеша занят своим новым важным изобретением, но друзья постоянно его отвлекают с просьбами помочь. Тогда Кеше приходит в голову идея сделать себе двойника. Но когда дело доходит до игр и пирогов, Кеша-2 не намерен сидеть в чулане, ведь он заслужил отдых!