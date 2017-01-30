афиша
афиша
Регистрация
МУЛЬТ в кино. Выпуск №46

МУЛЬТ в кино. Выпуск №46

У нас на сайте проходит конкурс, где каждые две  недели победители получают билеты на "Мульт в кино"! 

Барбоскины собираются вырастить конфетное дерево, Тима и Тома выбирают самый лучший нос, а Ангелы Бэби отправляются в волшебную страну. В 46-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». «МУЛЬТ в кино. 

Ми-Ми-Мишки. Серия: Хочу быть взрослой

Туча и Кеша не разрешают Лисичке кататься на рампе, говорят, что она ещё слишком маленькая. Лисичка очень расстраивается, и решает их проучить, доказав, что она уже выросла, и ей все можно. Но оказывается, что маленькой быть не так уж и плохо, ведь взрослые не едят конфет, не боятся темноты и не строят трамплины через реку.

Волшебный фонарь. Серия: Корова Нут

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя совершат путешествие в Древний Египет и узнают, почему в году ровно 365 дней.

Бумажки. Серия: Красный, жёлтый, зеленый

Глухим тетерям сложно самостоятельно передвигаться по дорожкам Бумажного леса. Хорошо, что Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк всегда готовы помочь.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: «Дети! Не берите битое стекло голыми руками!»

Саша и Маша играли в пиратов и разбили мамину вазу, после чего решили поскорее убрать осколки. Они схватили голыми руками битое стекло, но тут же порезали себе руки… Но! Аркадий Паровозов — герой, космонавт, и спасатель — вовремя пришёл на помощь и исправил ситуацию.

Тима и Тома. Серия: Лучший нос

Однажды в посёлок «Пряники» пришла загадочная посылка для самого лучшего на свете... носа. А чей нос лучше всех? Тима был уверен, что точно не его, ведь у бегемотов — самые скучные и бесполезные носы в мире! И, правда, в соревновании носов победил самый удивительный и полезный. Отгадайте, чей он был?

Барбоскины. Серия: Великий агроном

«И плодовые культуры, и древесные растения развиваются, если обеспечить правильный уход за ними», — учит Гена Малыша. А если девочки закапывают в землю конфетки, значит, они хотят вырастить конфетное дерево, не иначе.

Ангел Бэби. Серия: Всё или ничего

Когда Тим вернулся в свою комнату после завтрака, то увидел, что Лиза взяла его игрушки, из-за чего он очень рассердился. Ангелы Бэби вместе с семьёй Тима отправляются в волшебную страну, чтобы научить мальчика быть щедрым.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Кеша-2

Кеша занят своим новым важным изобретением, но друзья постоянно его отвлекают с просьбами помочь. Тогда Кеше приходит в голову идея сделать себе двойника. Но когда дело доходит до игр и пирогов, Кеша-2 не намерен сидеть в чулане, ведь он заслужил отдых!

+1
Популярное на ASTV
Семейное ограбление
Семейное ограбление
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
Три икса: Мировое господство
Три икса: Мировое господство
Голос монстра
Голос монстра
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru