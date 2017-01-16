МУЛЬТ в кино. Выпуск №45

Лось Аристотель и дятел Тюк-Тюк отправятся в БумАрктику, Тима и Тома — на необитаемый остров, а Фиксики поймут, что жить не могут без морских приключений. И зрителей, и героев любимых мультфильмов ждут новые путешествия! В 45-м выпуске зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь». В кинотеатрах с 21 января!

Лунтик и его друзья. Серия: Похититель

Пупсень ведёт себя очень странно: гоняется за Милой и, кажется, его интересует её плюшевый заяц. Чего он только не делал, чтобы завладеть игрушкой, но в конце концов выясняется — этот заяц просто похож на одного из похищенных…

Волшебный фонарь. Серия: Алёша Попович

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя станут свидетелями битвы русского богатыря Алёши Поповича и Змеища Тугарища.

Ми-Ми-Мишки. Серия: Подарок для Кеши

Приближается День рождения Кеши, и конечно же, любопытный медвежонок хочет разведать, какой сюрприз ему приготовил Тучка. Но все его хитрые уловки не срабатывают. Тогда Кеша просит Лисичку выведать этот секрет. Сможет ли Лисичка его сохранить?

Бумажки. Серия: Путешествие в Бумарктику

Друзьям из Бумажной страны предстоит отправиться в далёкую Бумарктику и подружиться с любопытным пингвинёнком по имени Альбертик.

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не заходите в Интернете на сомнительные сайты

Саша включил папин компьютер и увидел объявление, в котором говорилось, что он стал победителем лотереи и выиграл новый телефон. Саша кликнул по ссылке, чтобы получить приз, но компьютер замигал и выключился. Оказывается, в компьютер пробрался вирус и испортил все папины программы и сам компьютер…

Ми-Ми-Мишки. Серия: Изобретатель чуда

Кеша из лучших побуждений изобретает для своих друзей машины-помощники. Для Цыпы — ловушку, для Лисички — турбосушилку, а для Тучки — ветроделательную машину. Вот только Тучка уверен, что невозможно передать красоту природу никакими изобретениями. Удастся ли Кеше разубедить своего друга?

Тима и Тома. Серия: Остров

Тима прочитал книгу о приключениях Робинзона Крузо, а Тома решила, что они тоже смогут выжить на необитаемом острове. Но вот незадача: в селе Пряники нет острова. Зато есть лес, населённый лучшими друзьями!

Фиксики. Серия: Подводная лодка

Фиксикам по силам построить подводную лодку… пусть даже только для аквариума. Но кто сказал, что так не может быть настоящих морских приключений?