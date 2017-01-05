афиша
афиша
Регистрация
Монстр-траки

Монстр-траки

Режиссер: Крис Уэдж
  
Актеры: Лукас Тилл, Джейн Леви, Роб Лоу, Эми Райан, Барри Пеппер, Томас Леннон, Фрэнк Уэйли, Дэнни Гловер, Холт МакКэллани, Чела Хорсдэл

Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.

0
Популярное на ASTV
Закон ночи
Закон ночи
Снежная королева 3: Огонь и лед
Снежная королева 3: Огонь и лед
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
Викинг 12+
Викинг 12+
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru