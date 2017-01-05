Монстр-траки
Режиссер: Крис Уэдж
Актеры: Лукас Тилл, Джейн Леви, Роб Лоу, Эми Райан, Барри Пеппер, Томас Леннон, Фрэнк Уэйли, Дэнни Гловер, Холт МакКэллани, Чела Хорсдэл
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее толк в скорости, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга… Если, конечно, никто не вмешается.
Сегодня
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 января, суббота
|13:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 января, воскресенье
|13:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 января, понедельник
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 января, вторник
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 января, среда
|13:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:30
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:30
14 января, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:20
15 января, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:20
16 января, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:30
17 января, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:30
18 января, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:30
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