Любовь с ограничениями

Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов, Алексей Воробьев, Кирилл Плетнёв, Сергей Кутергин, Тимур Боканча, Ксения Иванова, Павел Шевандо

Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Нашгаз»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение — он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».

Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» — клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось — офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?