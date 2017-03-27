Лекарство от здоровья

Режиссер: Гор Вербински

Актеры: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Селия Имри, Лиза Бейнс, Карл Ламбли, Сюзанна Вуэст, Адриан Шиллер, Магнус Креппер, Иво Нанди

Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.