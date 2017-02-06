Лего Фильм: Бэтмен
Режиссер:
Крис МакКей
Актеры:
Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Керри
Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.
Сегодня
|11:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|11:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
12 февраля, воскресенье
|09:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
13 февраля, понедельник
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 февраля, вторник
|10:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 февраля, среда
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 14:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:35
3D 16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
3D 18:25
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:35
3D 13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 16:30
3D 18:35
12 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:35
3D 13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
3D 18:25
13 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 14:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:35
3D 16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
3D 18:25
14 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 14:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 10:05
3D 14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
3D 18:25
15 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 14:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:35
3D 18:25
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