афиша
афиша
Регистрация
Лего Фильм: Бэтмен

Лего Фильм: Бэтмен

Режиссер:
Крис МакКей
  
Актеры:
Рэйф Файнс, Дженни Слейт, Розарио Доусон, Зак Галифианакис, Майкл Сера, Уилл Арнетт, Мэрайя Керри
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Сегодня
11:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
11:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
12 февраля, воскресенье
09:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13 февраля, понедельник
11:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14 февраля, вторник
10:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15 февраля, среда
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
0
Популярное на ASTV
Притяжение
Притяжение
На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее
Космос между нами
Космос между нами
Звонки
Звонки
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru