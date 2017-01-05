Ла-Ла Ленд
Режиссер: Дэмьен Шазелл
Актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Синда Адамс, Томас Джеффресон Шелтон, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт
Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
Сегодня
|09:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 января, суббота
|09:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
15 января, воскресенье
|09:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
16 января, понедельник
|09:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 января, вторник
|09:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 января, среда
|09:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:20
18:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:20
18:10
14 января, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:10
20:00
15 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:10
20:00
16 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:20
18:10
17 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:20
18:10
18 января, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:20
18:10
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