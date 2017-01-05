Ла-Ла Ленд

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Актеры: Райан Гослинг, Эмма Стоун, Эмии Конн, Терри Уолтерс, Синда Адамс, Томас Джеффресон Шелтон, Калли Эрнандес, Джессика Рот, Соноя Мидзуно, Розмари ДеУитт

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.