Кухня. Последняя битва
Режиссер:
Антон Федотов
Актеры:
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
Сегодня
|09:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 апреля, суббота
|09:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
23 апреля, воскресенье
|09:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
24 апреля, понедельник
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 апреля, вторник
|11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
26 апреля, среда
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:25
13:55
19:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:35
13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:25
13:55
19:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:35
18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
22 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:25
13:55
19:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
23 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:25
13:55
19:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:35
20:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
24 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:10
22:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:00
22:50
25 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:35
18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
26 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
19:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:35
18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:05
20:45
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