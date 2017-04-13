афиша
афиша
Регистрация
Кухня. Последняя битва

Кухня. Последняя битва

Режиссер:
Антон Федотов
  
Актеры:
Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Сергей Лавыгин, Олег Табаков, Анфиса Черных, Кирилл Ковбас, Сергей Епишев, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Михаил Башкатов
 
 
 

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

Сегодня
09:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:35 Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 Комсомолец, киноконцертный зал
13:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
09:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:35 Комсомолец, киноконцертный зал
13:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:25 Комсомолец, киноконцертный зал
19:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
22 апреля, суббота
09:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:30 Комсомолец, киноконцертный зал
19:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
23 апреля, воскресенье
09:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 Комсомолец, киноконцертный зал
13:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:25 Комсомолец, киноконцертный зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
24 апреля, понедельник
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:10 Комсомолец, киноконцертный зал
18:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
25 апреля, вторник
11:35 Комсомолец, киноконцертный зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:25 Комсомолец, киноконцертный зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
26 апреля, среда
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:35 Комсомолец, киноконцертный зал
16:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:25 Комсомолец, киноконцертный зал
19:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:25
13:55
19:05
Комсомолец, киноконцертный зал
11:35
13:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:25
13:55
19:05
Комсомолец, киноконцертный зал
11:35
18:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
22 апреля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:25
13:55
19:05
Комсомолец, киноконцертный зал
17:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
23 апреля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:25
13:55
19:05
Комсомолец, киноконцертный зал
13:35
20:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
24 апреля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
20:30
Комсомолец, киноконцертный зал
12:10
22:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
18:00
22:50
25 апреля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
18:15
Комсомолец, киноконцертный зал
11:35
18:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
26 апреля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
19:30
Комсомолец, киноконцертный зал
11:35
18:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05
20:45
Расписание на все дни
+1
Популярное на ASTV
Форсаж 8
Форсаж 8
Наваждение
Наваждение
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Жена смотрителя зоопарка
Жена смотрителя зоопарка
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru