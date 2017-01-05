Кредо убийцы
Режиссер: Джастин Курзель
Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Селена Александру
Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 января, суббота
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
15 января, воскресенье
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
16 января, понедельник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
17 января, вторник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 января, среда
|18:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
3D 19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 23:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
3D 19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 23:00
14 января, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
3D 19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 15:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 17:40
15 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
3D 19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 17:40
16 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 23:00
17 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
11:30
3D 19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 23:00
18 января, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 18:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 23:00
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