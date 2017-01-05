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Кредо убийцы

Кредо убийцы

Режиссер: Джастин Курзель
  
Актеры: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Селена Александру

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14 января, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
15:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15 января, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16 января, понедельник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17 января, вторник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18 января, среда
18:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
3D 19:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 23:00
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
3D 19:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 23:00
14 января, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
3D 19:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 15:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 17:40
15 января, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
3D 19:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 17:40
16 января, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 23:00
17 января, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
11:30
3D 19:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 23:00
18 января, среда
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 23:00
Расписание на все дни
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