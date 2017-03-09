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Красавица и чудовище

Красавица и чудовище

Режиссер:
Билл Кондон
  
Актеры:
Эмма Уотсон, Люк Эванс, Дэн Стивенс, Гугу Эмбата-Ро, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Иэн МакКеллен, Кевин Клайн, Стэнли Туччи, Джош Гад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18 марта, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19 марта, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20 марта, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21 марта, вторник
08:15 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22 марта, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 16:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 16:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
18 марта, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
19 марта, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
20 марта, понедельник
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
21 марта, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 16:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 08:15
3D 12:55
22 марта, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:30
3D 16:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:40
Расписание на все дни
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