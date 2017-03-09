Красавица и чудовище
Режиссер:
Билл Кондон
Актеры:
Эмма Уотсон, Люк Эванс, Дэн Стивенс, Гугу Эмбата-Ро, Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Иэн МакКеллен, Кевин Клайн, Стэнли Туччи, Джош Гад
Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.
В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
18 марта, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
19 марта, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
20 марта, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
21 марта, вторник
|08:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
22 марта, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
18 марта, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
19 марта, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
20 марта, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
21 марта, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 08:15
3D 12:55
22 марта, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:30
3D 16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:40
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