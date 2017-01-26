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Космос между нами

Космос между нами

Режиссер:
Питер Челсом
  
Актеры:
Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Колин Эглсфилд, Б.Д. Вонг, Альма Сиснерос, Лора Каннингэм, Сара Минник
 
 
 
 
 
 
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

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