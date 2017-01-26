Космос между нами

Актеры:

Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Колин Эглсфилд, Б.Д. Вонг, Альма Сиснерос, Лора Каннингэм, Сара Минник

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…