Космос между нами
Режиссер:
Питер Челсом
Актеры:
Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Карла Гуджино, Джанет Монтгомери, Колин Эглсфилд, Б.Д. Вонг, Альма Сиснерос, Лора Каннингэм, Сара Минник
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…
Сегодня
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 февраля, суббота
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 февраля, воскресенье
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
6 февраля, понедельник
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
7 февраля, вторник
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
8 февраля, среда
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:20
4 февраля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:50
5 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:20
6 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:20
7 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:00
8 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:20
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