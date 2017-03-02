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Конг: Остров черепа

Конг: Остров черепа

Режиссер:
Джордан Вот-Робертс
  
Актеры:

Том Хиддлстон, Кори Хоукинс, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Цзин                                                                      Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Гудман,                                                                       Джон Си Райли, Томас Манн, Ши                                                                        Уигхэм

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

 

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