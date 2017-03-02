Конг: Остров черепа
Режиссер:
Джордан Вот-Робертс
Актеры:
Том Хиддлстон, Кори Хоукинс, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Гудман, Джон Си Райли, Томас Манн, Ши Уигхэм
Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
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Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
19:20
21:40
22:30
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