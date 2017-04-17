Фильм “Коммивояжер” иранца Асгара Фархади будет продемонстрирован 24 апреля в рамках киноклуба “Кинодосугового объединения”

24 апреля в 19:00 в ККЗ “Комсомолец” состоится очередной показ в киноклубном формате. На сей раз, зрителям будет представлен фильм “Коммивояжер”. Это единственный показ картины в Южно-Сахалинске. По окончании сеанса зрителей ждет обсуждение картины, которое проведет кинокритик Илья Шамазов.

Фильм Асгара Фархади “Развод Надера и Симин”, снятый в 2011 году, наделал тогда шума, собрав все возможные премии на фестивалях от Берлина до Лос-Анжелеса. Кроме новой волны увлечения иранским кинематографом это привлекло пристальное внимание к другим работам Асгара Фархади. Режиссером он оказался просто удивительным. Камерные по своей сути драмы легко преодолевают географический и политический контекст, становясь универсальными высказываниями о проблемах человеческих взаимоотношений.

Не стал исключением и новый фильм режиссера “Коммивояжер”. Жизнь молодой семейной пары безоблачна, но беда приходит в их дом. Говорить о проблемах в обществе не принято, но эмоции прорываются наружу. Картина завоевала приз за лучший сценарий и лучшую мужскую роль в Каннах, получила признание оскаровского комитета, получив “Оскар” за лучший фильм на иностранном языке.

Это третий показ в киноклубном формате, который организовало “Кинодосуговое объединение” в этом году.

Стоимость билета 250 рублей.