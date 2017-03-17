В дни весенних каникул юных южносахалинцев и их родителей будут ждать в ККЗ “Комсомолец” на показы в рамках культурно-образовательной акции “КИНОша”.

“КИНОша” - под этим названием в течение года российского кино специалисты “Кинодосугового объединения” собирали программы показов фильмов для детей и юношества или, как это принято сейчас называть, семейных фильмов. В этом году, в дни весенних каникул, в “Комсомольце” “КИНОша” продолжит радовать зрителей.

На сей раз, программу показов в рамках акции составила киновед Алёна Сычёва.

Алена Сычева закончила киноведческий факультет ВГИК. Регулярно публикуется в профильных изданиях, выступает на телевидении, организует и проводит киноклубные показы и дискуссии, читает лекции по истории мирового кино. Автор более 400 статей в СМИ, научно-популярных изданиях, энциклопедиях. Специализируется на современной отечественной мультипликации. Руководитель и ведущая авторского киноклуба «Неформат». Программный директор фестиваля «Дни кино» в Латвии, международного кинофестиваля короткометражного кино «Новый горизонт», международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» и др. Преподает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; в Школе актерского мастерства и режиссуры при Польском театре в Москве, в Московской Школе кино. В 2015 г. основала школу киножурналистики Kinofication School в Москве. Член Союза кинематографистов РФ, Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино. Член Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

Являясь программным директором нескольких российских фестивалей семейного кино, Алена Сычева, как никто, разбирается в материале. Предложенная ею программа - авторский взгляд на состояние семейного кино в России.

Говорит Алена Сычева: “В программе представлены новые отечественные фильмы для детей и семейного просмотра, так что на сеансы приглашаются зрители всех возрастов, особенно приветствуется совместное посещение мероприятий взрослыми вместе с детьми. Содержание каждой ленты позволяет провести интересную беседу об исторических личностях и событиях, о гуманистических ценностях (дружба, взаимовыручка, самопожертвование и проч.), о жизненных целях, сомнениях и способах их преодоления. Самые маленькие зрители могут посмотреть приключенческий фильм «Тайна темной комнаты» и сборники мультфильмов и игровых короткометражных лент. Подростки приглашаются на просмотр картин, затрагивающих актуальную для их возраста проблематику: комедии о взрослении «Хороший мальчик», спортивной драмы «Коробка», исторического мультфильма по мотивам книги Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и др.”

Алена Сычева примет участие в обсуждении первых двух сеансов программы 25 и 26 марта, а 24 марта в ККЗ “Комсомолец” в 16:30 состоится мастер-класс киноведа “Что такое кино”.

Вход на мастер-класс свободный.

Расписание программы:

25 марта - Сборник анимации (12+, Россия, 97 минут)

«Праздник», 2015, 6 мин. 24 сек., реж. Нина Бисярина

«Волк Вася», 2114, 17 мин., реж. Екатерина Волкова

«Кукушка», 2016, 8 мин. 42 сек., реж. Дина Великовская

«В стороне», 2015, 12 мин., реж. Александра Аверьянова

«Подарок», 2010, 8 мин., реж. Михаил Дворянкин

«Питон и сторож», 2016, 11 мин., реж. Антон Дьяков

«Чинти», 2011, 8 мин. 15 сек., реж. Наталья Мирзоян

«Почему банан огрызается», 2014, 10 мин. 12 сек., реж. Светлана Разгуляева

«Мы не можем жить без космоса», 2014, 15 мин. 20 сек., реж. Константин Бронзит

26 марта - Сборник короткометражных фильмов (6+, Россия, 74 минуты)

«Снежинка», 2013, 15 мин., реж. Гюзель Султанова, 0+

«Енмеш», 2010, 22 мин., реж. Айнур Аскаров, 0+

«Тыква», 2014, 9 мин., Юлия Сапонова, 6+

«Манжеты», 2014, 28 мин., реж. Елена Устюгова, 6+

27 марта – «Похождения бравого солдата Швейка» (14+, Россия, 1 ч., 20 мин.)

28 марта – «Тайна темной комнаты» (0+, Россия, 1 ч., 25 мин.)

29 марта – «Хороший мальчик» (12+, Россия, 1 ч., 45 мин.)

30 марта – «Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия» (2015, 76 мин., 6+)

31 марта – Сборник анимации (6+, Россия, 71 минута)

«Пык-пык-пык» («Веселая карусель» № 39), 2014, 3 мин. 35 сек., реж. Дмитрий Высоцкий «Семь кошек» («Веселая карусель» № 41), 2015, 3 мин. 10 сек., реж. Руслан Синкевич

«Ганс» (сериал «Шарлотта и Кваксон»), 2015, 6 мин. 11 сек., реж. Ринат Газизов

«Подарки черного ворона», 2012, 14 мин., реж. Степан Бирюков

«Обида», 2013, 9 мин. 21 сек., реж. Анна Буданова «Морошка», 7 мин. 46 сек., реж. Полина Минченок

«Привередливая мышка», 2014, 13 мин., реж. Сергей Струсовский

«Джек-простак» («Веселая карусель» № 40), 2015, 4 мин., реж. Александр Черногоров

«Запретная еда» (сериал «Ин и Яна»), 11 мин., реж. Олег Ужинов

1 апреля – «Коробка» (12+, Россия, 99 мин.)

2 апреля – «Призрак» (6+, Россия, 114 мин.)

Начало всех сеансов в 11:00.

Цена билета: 50 рублей.