Гуляй, Вася
Режиссер:
Роман Каримов
Актеры:
Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.
Сегодня
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
19 февраля, воскресенье
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
20 февраля, понедельник
|16:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
21 февраля, вторник
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 февраля, среда
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:50
19 февраля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:50
20 февраля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:00
21 февраля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
22 февраля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
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