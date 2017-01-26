Голос монстра
Режиссер:
Хуан Антонио Байона
Актеры:
Фелисити Джонс, Лиам Нисон, Сигурни Уивер, Тоби Кеббелл, Джеральдин Чаплин, Льюис МакДугалл, Дженнифер Лим, Лили-Роуз Асландогду, Фрида Палссон, Джеймс Мелвилл
Поражающая воображение история о мальчике Конноре и монстре из его снов. Когда Коннору особенно тяжело, происходит нечто невероятное — старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Коннору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.
Сегодня
|16:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|16:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
4 февраля, суббота
|16:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
5 февраля, воскресенье
|18:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
7 февраля, вторник
|16:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
8 февраля, среда
|16:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:40
4 февраля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:40
5 февраля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:10
7 февраля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:40
8 февраля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:40
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