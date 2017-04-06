Режиссер: Ф. Гэри Грей

Актеры: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Эльза Патаки, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Джордана Брюстер

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.