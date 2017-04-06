Форсаж 8
Режиссер:
Ф. Гэри Грей
Актеры:
Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Эльза Патаки, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Джордана Брюстер
Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.
Сегодня
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
15 апреля, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 апреля, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 апреля, понедельник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
18 апреля, вторник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
19 апреля, среда
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:40
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 18:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 18:00
3D 20:45
3D 23:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:05
3D 13:40
15 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 15:15
3D 20:30
3D 23:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:15
3D 18:15
16 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 14:40
3D 17:30
3D 20:15
3D 23:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 15:15
3D 20:30
3D 23:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:05
3D 18:10
17 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:05
3D 18:10
18 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 17:30
3D 20:15
3D 23:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:05
3D 15:40
19 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:10
3D 15:45
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