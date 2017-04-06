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Форсаж 8

Форсаж 8

Режиссер:
Ф. Гэри Грей
  
Актеры:
Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Шарлиз Терон, Эльза Патаки, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Курт Рассел, Скотт Иствуд, Хелен Миррен, Джордана Брюстер
 
 
 

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк — для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Сегодня
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15 апреля, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:15 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:15 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16 апреля, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17 апреля, понедельник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
11:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18 апреля, вторник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19 апреля, среда
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
14:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:40
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 18:20
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 18:00
3D 20:45
3D 23:30
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:05
3D 13:40
15 апреля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 15:15
3D 20:30
3D 23:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:15
3D 18:15
16 апреля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 14:40
3D 17:30
3D 20:15
3D 23:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 15:15
3D 20:30
3D 23:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:05
3D 18:10
17 апреля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:05
3D 18:10
18 апреля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 17:30
3D 20:15
3D 23:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:05
3D 15:40
19 апреля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 11:45
3D 14:30
3D 20:05
3D 22:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:15
3D 19:30
3D 22:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:10
3D 15:45
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