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Фестиваль японского кино

Фестиваль японского кино

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона организует проведение с 27 по 29 января «Фестиваля японского кино». 

Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса.

 

Расписание показа фильмов:

27 января (пятница)

18:00-

18:15-

Открытие фестиваля

"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)

28 января (суббота)

09:30-

19:20-

"Кошмар-чан: кино" (119 мин.) (12+)

"Танец лепестков" (90 мин.) (12+)

29 января (воскресенье)

10:00-

19:20-

"Мораторий Тамако" (78 мин.) (12+)

"История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+)



 

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Комментарии
ILYA301968
Написано 23 января 2016, в 21:43
Хорошо бы к фильмам предварительные трейлеры посмотреть. Или краткое описание о чём эти фильмы.
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Ри Валерия
Написано 25 января 2016, в 10:15
ILYA301968, Трейлеры не обещаю, описание найду!
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Ри Валерия
Написано 25 января 2016, в 10:22
ILYA301968, Готово, смотрите!
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