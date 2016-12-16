Ёлки 5
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро
Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Кирилл Плетнев, Александр Робак, Анастасия Сметанина, Александр Домогаров мл.
В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…
Сегодня
|09:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|14:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
25 декабря, воскресенье
|09:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
26 декабря, понедельник
|10:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
27 декабря, вторник
|10:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
28 декабря, среда
|10:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:30
15:30
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:20
18:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:00
19:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:00
25 декабря, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:20
13:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
26 декабря, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:00
18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:20
18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:40
27 декабря, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:00
18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:20
18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:50
28 декабря, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:00
18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:20
18:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:40
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