афиша
афиша
Регистрация
Ёлки 5

Ёлки 5

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Индар Джендубаев, Андрей Шавкеро
  
Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Кирилл Плетнев, Александр Робак, Анастасия Сметанина, Александр Домогаров мл.

 
В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

 

Сегодня
09:20 Комсомолец, киноконцертный зал
13:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
15:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 Комсомолец, киноконцертный зал
19:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
14:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:00 Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 Комсомолец, киноконцертный зал
20:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
25 декабря, воскресенье
09:20 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
13:50 Комсомолец, киноконцертный зал
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
26 декабря, понедельник
10:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:20 Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
27 декабря, вторник
10:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:20 Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
28 декабря, среда
10:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:20 Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 Комсомолец, киноконцертный зал
18:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
+2
Популярное на ASTV
Музейный кинозал
Музейный кинозал
Пассажиры
Пассажиры
Дед Мороз. Битва магов
Дед Мороз. Битва магов
Призрачная красота
Призрачная красота
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru