Джон Уик 2
Режиссер:
Чад Стахелски
Актеры:
Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишберн, Джон Легуизамо, Дэвид Патрик Келли, Лэнс Реддик
Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.
Сегодня
|16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|15:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
12 февраля, воскресенье
|14:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
13 февраля, понедельник
|12:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
14 февраля, вторник
|12:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
15 февраля, среда
|12:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:00
20:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:40
12 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:25
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:00
20:30
13 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:10
17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
20:30
14 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:10
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:00
20:30
15 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:10
17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
20:30
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