Джон Уик 2

Режиссер: Чад Стахелски

Актеры: Киану Ривз, Руби Роуз, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШейн, Петер Стормаре, Лоренс Фишберн, Джон Легуизамо, Дэвид Патрик Келли, Лэнс Реддик

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.