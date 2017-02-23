Джеки
Режиссер:
Пабло Ларраин
Актеры:
Натали Портман, Питер Сарсгаард, Грета Гервиг, Билли Крудап, Джон Херт, Ричард Э. Грант, Каспар Филлипсон, Бет Грант, Джон Кэрролл Линч, Макс Казелла
О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?
Сегодня
|18:20
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Завтра
|18:20
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4 марта, суббота
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
5 марта, воскресенье
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
6 марта, понедельник
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
7 марта, вторник
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
8 марта, среда
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
4 марта, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
5 марта, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
6 марта, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
7 марта, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
8 марта, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
18:20
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