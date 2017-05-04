Доспехи бога: В поисках сокровищ
Режиссер:
Стэнли Тун
Актеры:
Джеки Чан, Аариф Ли, Сону Суд, Чжан Исин, Диша Патани, Амира Дастур, Чжан Голи, Ху Мин, Эрик Цан
Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.
Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.
Сегодня
|14:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|11:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
13 мая, суббота
|15:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 мая, воскресенье
|12:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 мая, понедельник
|14:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 мая, вторник
|14:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 мая, среда
|14:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:10
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:30
13 мая, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:10
14 мая, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:30
15 мая, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:10
16 мая, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:10
17 мая, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:10
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