афиша
афиша
Регистрация
Доспехи бога: В поисках сокровищ

Доспехи бога: В поисках сокровищ

Режиссер:
Стэнли Тун
  
Актеры:
Джеки Чан, Аариф Ли, Сону Суд, Чжан Исин, Диша Патани, Амира Дастур, Чжан Голи, Ху Мин, Эрик Цан
 

 

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.

+1
Популярное на ASTV
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
Большой
Большой
Рок Дог
Рок Дог
Меч короля Артура
Меч короля Артура
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru