Доспехи бога: В поисках сокровищ

Режиссер: Стэнли Тун

Актеры: Джеки Чан, Аариф Ли, Сону Суд, Чжан Исин, Диша Патани, Амира Дастур, Чжан Голи, Ху Мин, Эрик Цан

Профессора археологии Джека Си ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.



Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и смекалку, и завоевать сердце принцессы.