Демон внутри

Режиссер: Андре Овредал

Актеры: Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон, Олуэн Катрин Келли, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Мэри Дадди

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства — красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.