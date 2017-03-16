Демон внутри
Режиссер:
Андре Овредал
Актеры:
Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон, Олуэн Катрин Келли, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Мэри Дадди
Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства — красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.
Сегодня
|20:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|20:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
25 марта, суббота
|20:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
26 марта, воскресенье
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
27 марта, понедельник
|19:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
28 марта, вторник
|19:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
29 марта, среда
|19:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:55
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:55
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
25 марта, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:45
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
26 марта, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:40
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
27 марта, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:45
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
28 марта, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:35
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
29 марта, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:55
|Самый лучший кинотеатр
|
22:20
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