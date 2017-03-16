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Демон внутри

Демон внутри

Режиссер:
Андре Овредал
  
Актеры:
Эмиль Хирш, Брайан Кокс, Офелия Ловибонд, Майкл МакЭлхаттон, Олуэн Катрин Келли, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Мэри Дадди
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патологоанатомы маленького городка получают тело жертвы таинственного убийства — красивой и молодой девушки без видимой причины смерти. Они пытаются выяснить, кто она и как умерла, обнаруживая все более причудливые подсказки, которые ведут к тайнам её жизни и смерти.

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