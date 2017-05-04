Режиссер: Валерий Тодоровский

Актеры: Алиса Фрейндлих, Валентина Теличкина, Александр Домогаров, Николя Ле Риш, Маргарита Симонова, Анна Исаева, Екатерина Самуйлина, Анастасия Плотникова, Анастасия Прокофьева, Анна Тарасенко

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.