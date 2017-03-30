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БайБайМэн

БайБайМэн

Режиссер:
Стэйси Тайтл
  
Актеры:
Дуглас Смит, Даг Джонс, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Фэй Данауэй, Кэрри-Энн Мосс
 
 
 

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

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