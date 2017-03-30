БайБайМэн
Режиссер:
Стэйси Тайтл
Актеры:
Дуглас Смит, Даг Джонс, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Фэй Данауэй, Кэрри-Энн Мосс
Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.
Сегодня
|21:50
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|22:30
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Завтра
|21:50
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|22:30
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8 апреля, суббота
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:30
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9 апреля, воскресенье
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:30
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10 апреля, понедельник
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:30
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11 апреля, вторник
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|22:30
|Самый лучший кинотеатр
12 апреля, среда
|22:30
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
8 апреля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
9 апреля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
10 апреля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
11 апреля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:00
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
12 апреля, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
22:30
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