Режиссер: Стэйси Тайтл

Актеры: Дуглас Смит, Даг Джонс, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Фэй Данауэй, Кэрри-Энн Мосс

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.