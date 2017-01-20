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Балерина

Балерина

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
  
Актеры: Дэйн ДеХаан, Эль Фаннинг, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Шошана Спелинг
 
 
 
 
 
 
События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.

 

Сегодня
12:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
12:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
29 января, воскресенье
11:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
30 января, понедельник
11:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
31 января, вторник
11:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
1 февраля, среда
11:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 12:20
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 12:00
29 января, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:40
30 января, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:40
31 января, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:40
1 февраля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:40
Расписание на все дни
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