Актеры: Дэйн ДеХаан, Эль Фаннинг, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Шошана Спелинг

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.