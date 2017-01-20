Балерина
Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин
Актеры: Дэйн ДеХаан, Эль Фаннинг, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Шошана Спелинг
События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.
Сегодня
|12:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|12:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
29 января, воскресенье
|11:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 января, понедельник
|11:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
31 января, вторник
|11:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 февраля, среда
|11:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 12:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 12:00
29 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:40
30 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:40
31 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:40
1 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:40
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