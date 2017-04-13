С 20 по 23 апреля 2017 года на базе Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» расположенного в Сахалинском областном художественном музее, пройдёт 9-ый Ежегодный Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «АРТКИНО9».

"АРТкино" — один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.

Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" учреждён в 2008 году Творческим объединением "Мир искусства" совместно с киноклубом "Арткино". Событие проходит ежегодно в Москве и более, чем в 30 городах России. В конкурсе принимают участие российские игровые, документальные, анимационные, экспериментальные и 3D фильмы хронометражем не более 30 минут, созданные студентами и выпускниками киношкол, а также независимыми авторами.

Для показа зрителям России лучших работ 9 Всероссийского фестиваля «АРТкино» организаторы отобрали разноплановые короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы: «СИНЕЕ», «БЕЛОЕ», «КРАСНОЕ» и «ЖЕЛТОЕ».

20 апреля, 19:00

«СИНЕЕ»: «Неона», «Жизнь после пенсии?», «Шуба», «А я все еще жив», «Эс, как доллар, точка, джи», «Забытое».

21 апреля, 19:00

«БЕЛОЕ»: «Регистраторша», «Мама – святой Себастьян», «G-Джи», «Живи», «Бобок», «Я закрываю глаза».

22 апреля, 19:00

«КРАСНОЕ»: «В стороне», «Инопланетянчик», «Закат», «Рубашка», «Отец», «Сама дура».

23 апреля, 19:00

«ЖЁЛТОЕ»: «Желтые тюльпаны», «Невыученный урок», «Спиридон», «Электричество», «Главное, что не овца», «Колокол и флейта».

Программа Ежегодного Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «АРТКИНО9» будет представлена в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал», по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 137. Справки по телефонам: 722047, 721340

ВХОД СВОБОДНЫЙ