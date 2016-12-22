Новый год в музее для детей
Приглашаем школьников на новогодние мероприятия в музее «Остров Сахалин» с 6 декабря по 31 января.
С 6 декабря 2016 года можно посетить:
Интерактивное мероприятие «Сказка из бумаги»
Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 6–10 лет
«Елочная игрушка»
Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 12–16 лет
«Снежное очарование»
Выполнение снежинки в технике квиллинг.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 8–13 лет
Цена посещения каждого из мероприятий 100 руб.
С 15 декабря 2016 года можно посетить:
Зимние посиделки «Новый год по?чеховски»
Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.
Цена 200 руб.
Предварительная запись по телефону 43 65 09.
Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774