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Новый год в музее для детей

Новый год в музее для детей

Приглашаем школьников на новогодние мероприятия в музее «Остров Сахалин» с 6 декабря по 31 января.

С 6 декабря 2016 года можно посетить:
Интерактивное мероприятие «Сказка из бумаги»
Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 6–10 лет

«Елочная игрушка»
Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 12–16 лет

 «Снежное очарование»
Выполнение снежинки в технике квиллинг.
Материалы предоставляются.
Возраст участников: 8–13 лет
Цена посещения каждого из мероприятий 100 руб.

 С 15 декабря 2016 года можно посетить:
Зимние посиделки «Новый год по?чеховски»
Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.
Цена 200 руб.

 Предварительная запись по телефону 43 65 09.

 

Где и когда?
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, тел. 8 (4242) 436636, 436774

23 декабря, пятница
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24 декабря, суббота
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25 декабря, воскресенье
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26 декабря, понедельник
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27 декабря, вторник
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