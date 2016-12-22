Новый год в музее для детей

Приглашаем школьников на новогодние мероприятия в музее «Остров Сахалин» с 6 декабря по 31 января.

С 6 декабря 2016 года можно посетить:

Интерактивное мероприятие «Сказка из бумаги»

Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями.

Материалы предоставляются.

Возраст участников: 6–10 лет

«Елочная игрушка»

Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин.

Материалы предоставляются.

Возраст участников: 12–16 лет

«Снежное очарование»

Выполнение снежинки в технике квиллинг.

Материалы предоставляются.

Возраст участников: 8–13 лет

Цена посещения каждого из мероприятий 100 руб.

С 15 декабря 2016 года можно посетить:

Зимние посиделки «Новый год по?чеховски»

Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.

Цена 200 руб.

Предварительная запись по телефону 43 65 09.